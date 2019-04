Die Grüne Jugend und die Trierer Staatsanwaltschaft

TRIER. Als vor wenigen Tagen die Staatsanwaltschaft Trier ihre Ermittlungen gegen den Trierer Head-Shop aufnahm und damit auch den ersten Cannabis-Automaten Deutschlands beschlagnahmte, rieb sich mancher schon verwundert die Augen. Denn der Headshop in der Innenstadt war längst keine Neueröffnung mehr und die Cannabis-Produkte im Automaten stammen von der weiblichen Hanfpflanze. Diese enthalten weniger als 0,2 Prozent des Rauschmittels THC, dafür aber umso mehr beruhigendes Cannabidiol (CBD). Eine Substanz, die auch entzündungshemmend wirken soll. Hanfprodukte dieser Art finden sich laut den Recherchen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RBB in der Schweiz sogar im Lidl-Regal.

Die Kollegen von RBB stellten aber auch fest, dass sich der Handel mit CBD in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich bewegt. Weshalb auch schon die Berliner Polizei gegen den Handel mit der CBD-Ware vorgegangen ist. Dies mit der Begründung, dass sich “getrockneter Nutzhanf mit sehr geringem THC-Anteil nicht von illegalem Cannabis mit hohem THC-Anteil unterscheidet.” Zudem gibt es da noch ein Urteil vom Oberlandesgericht Hamm aus dem Jahr 2016. In der Pressemitteilung des Gerichtes zu diesem Urteil heißt es: “Der Handel mit Cannabisprodukten aus einem Anbau mit zertifiziertem Saatgut oder mit einem Wirkstoffgehalt von weniger als 0,2 % THC (Tetrahydrocannabinol) ist illegal, wenn er nicht ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.” Und da der Verkauf von CBD-Substanzen nur zu Konsumzwecken dient, ist er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Trier nicht erlaubt.

Womit sich, rein rechtlich betrachtet, die Staatsanwaltschaft Trier offenbar auf sicherem Boden bewegt. Jedoch bleibt die Frage, wieso der Head-Shop bislang seinen Geschäften nachgehen durfte und wozu es des großen polizeilichen Aufwands bedurfte, um den im Schatten der Kirche stehenden Automaten sicherzustellen.

Die Grüne Jugend Trier hat diese Aktion der Trierer Staatsanwaltschaft nun zum Anlass genommen, ihre Verwunderung mittels eines Offenen Briefes an Triers Leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen zum Ausdruck zu bringen. (-flo-)

Der Offene Brief an den Leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen

“Sehr geehrter Herr Fritzen,

wir wollen Sie aus vollstem Herzen zu Ihrem unfassbaren Coup gegen den organisierten Drogenhandel in Trier beglückwünschen! Unfassbar, wie Sie nach über einem Jahr CBD-Handel in Trier heraufinden konnten, wo die Hauptumsatzplätze dieser höchstgefährlichen Drogenkartelle sind. Ihnen müssen modernste nachrichtendienstliche Methoden zur Verfügung gestanden haben, um den Dealer*innen das Handwerk zu legen, da diese ja alles taten, um ihre Organisationen und deren Vertriebskanäle geheim zu halten. Völlig folgerichtig, dass man zur Demontage eines CBD-Automaten drei (!) Mannschaftswagen der Polizei benötigt. Er hätte ja bewaffnet sein können!!!

Nun aber ernsthaft, da wir diese Ermittlungen trotz ihrer ganzen Absurdität alles andere als witzig finden: Hören Sie sofort mit diesen Schikanen gegen die Betreiber*innen der CBD-Verkaufsstellen auf! In unserem Nachbarland Luxemburg wird demnächst THC-haltiges Cannabis legalisiert und in Israel denkt sogar die erzkonservative Likud-Partei gerade über eine Legalisierung nach, während Sie Steuergelder darauf verschwenden, Cannabisprodukte OHNE einen merklichen THC-Gehalt beschlagnahmen zu lassen und in einem völlig unverhältnismäßigen Maße gegen deren Vertreiber*innen vorgehen. Wer sich etwas mit der Wirkweise von CBD-Gras auskennt, oder es mal selbst ausprobiert hat, der weiß, dass selbst eine handelsübliche Tabakzigarette eine berauschendere Wirkung als ein purer CBD-Joint hat. Wann starten Sie also folgerichtig mit der Abmontage von Zigarettenautomaten? Die personellen Ressourcen scheinen ja aufgrund der guten Sicherheitslage da zu sein, um sich mit solchem Nonsense zu befassen.

Zu guter Letzt wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Weltgesundheitsorganisation in einem 27-seitigen Bericht ausführlich darlegt, dass CBD gesundheitlich vollkommen unbedenklich ist, nicht abhängig macht und einen positiven medizinischen Nutzen hat.

Mit freundlichen Grüßen

die Grüne Jugend Trier



