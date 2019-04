Die Grünen in Ehrang und Quint mit fünf Kandidaten

TRIER. “Auch in Ehrang und Quint müssen Nachhaltigkeit und der Schutz unserer Umwelt bei allen politischen Entscheidungen mit bedacht werden. Dafür treten wir als Bündnis 90/Die Grünen am 26. Mai bei der Kommunalwahl an.“ Das betonte Hans-Peter Kirchen, langjähriges Mitglied des Ortsbeirats und für die kommende Wahl auf dem Listenplatz 1. Er sei zuversichtlich, dass die Grünen mit einer guten Mannschaft und einem guten Programm die Wählerinnen und Wähler in Triers größtem Ortsbezirk überzeugen könnten. Die weiteren Plätze auf der Liste nehmen Stefan Schneider, Hans-Peter Simon, Timo Wans und Michael Kirsch ein.

Hans-Peter Kirchen ist Betriebsrat bei der Deutschen Bahn, er gehört dem Ortsbeirat seit zwei Legislaturperioden an. Stefan Schneider ist Journalist und angestellt beim Bistum Trier. Der Dipl. Ing. Hans-Peter Simon gehörte dem Ortsbeirat Ehrang/Quint von 1989 bis 2004 und 2009 bis 2014 an und vertritt die Ehranger Interessen im Dezernatsauschuss 4 der Stadt Trier. Der Wirtschaftssoziologe Timo Wans arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und berät zusätzlich Firmengründer. Michael Kirsch ist Sachverständiger beim TÜV Rheinland.

“Ehrang und Quint sind zwei Ortsteile mit einer hohen Lebensqualität und Zukunftsperspektive “, betonte Kirchen. Und familienfreundlich: “Wir haben gute Ganztagsschulen und Kindergärten, ein lebendiges Vereinsleben und eine sehr gute Gesundheitsversorgung.“ Dass das so bleibt, dafür würden die Grünen antreten. Dennoch gebe es auch Themen, bei denen die Grünen die Ortsteile weiter voranbringen möchten. “Wir möchten, dass das Gebiet Unter dem Knieberg als Spielstraße ausgewiesen wird.“ Die Grünen fordern auch eine Stärkung der Busanbindung der Bausch und der Heide und den 10-Minuten-Takt mit dem Bus in die Innenstadt.

Zudem setzen sich die Grünen für eine Fußgängerzone im Ortskern und Tempo 30 für beide Ortsteile sowie Verbesserungen der Fußwege zur Heide und zur Bausch ein. Wichtig sei den Grünen zudem ein ortskernnaher Bahnhof für Ehrang in der Nähe der Kyllbrücke. “Für die Menschen aus Kordel, Daufenbach oder Auw an der Kyll wäre das eine wichtige Anbindung nach Ehrang, an das Krankenhaus, die neue Seniorenresidenz und unsere guten Einkaufsgelegenheiten.“ Im Blick sei auch ein durchgängiges, gut beschildertes Radwegenetz vom Kylltal zum Moseltal und ein durchgehender Radschnellweg von Quint bis zur Mäusheckerhalle durch den Ortskern, mit mehreren Anbindungen an den Moselradweg. (tr)



