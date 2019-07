Die Jagd geht weiter

TRIER. Ein Knopf, ein Klick, und das perfekte Foto ist im Kasten. Tatsächlich? Auch wenn der Kasten mittlerweile immer öfter ein Handygehäuse, dessen Technik sogar dem Laien richtig tolle Aufnahmen ermöglicht: Ein richtig gutes Foto braucht mehr. Was genau, erklärt Triers selbst ernannte Fotojägerin Simone Busch am Samstag, 13. Juli, in einer Neuauflage ihres Foto-Workshops – in diesem Jahr erstmals auf dem Moselschätze Designmarkt.

Das Wichtigste für ein perfektes Foto, davon ist Simone Busch überzeugt, ist ein gutes Auge. Schließlich kann der Blick einer Kamera nur so gut sein, wie der menschliche Blick, der sie lenkt. “Meine Fotosafaris sollen den Spaß am fotografischen Entdecken in der eigenen Stadt wecken”, sagt sie. “Ich versorge die Teilnehmer mit vielen kreativen Übungen, um den eigenen fotografischen Blick zu schulen. Und ganz nebenbei lernt man dabei neue Menschen kennen, die die eigene Leidenschaft am Fotografieren teilen. Auch diesen Austausch finde ich wichtig.”

Doch Buschs Fotojagd-Schüler lernen sich nicht nur untereinander kennen. Auch mit ihrer Umwelt müssen und sollen sie in Kontakt treten, um auf dem Moselschätze Designmarkt das perfekte Motiv einzufangen. “In dieser speziellen Ausgabe meiner Fotojäger-Tour geht es mir besonders um Street- und People-Photography. Wir üben das Ansprechen von kreativen Standbetreibern und den Besuchern im Team, um sie für ein perfektes Foto zu gewinnen”, erläutert Busch das Konzept. Dabei steht sie ihrer Gruppe die ganze Zeit mit Tipps und Tricks zur Seite: Wie finde ich den richtigen Bildausschnitt? Welche Perspektiven machen mein Foto spannender? Und wie setze ich Menschen und Gegenstände richtig in Szene? Am Ende besteht natürlich die Möglichkeit, sich gemeinsam auszutauschen und die eigenen Erfahrungen weiterzugeben.

Die Tour startet um elf Uhr am Domstein vor dem Eingang zum Dom. Tickets können nicht vor Ort erworben werden. Es gibt sie zum Preis von 29,50 Euro in der Tourist-Information an der Porta Nigra, in allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen oder unter ticket-regional.de. (tr)

Extra

Termin: Samstag, 13. Juli, 11 Uhr

Führung: Simone Busch

Dauer/Teilnehmer: zirka 180 Minuten, maximal 15 Teilnehmer

Treffpunkt: Domstein, Eingang zum Dom

Kosten: 29,50 Euro



Drucken