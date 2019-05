Die Karl-Marx-Revue kommt noch einmal zurück

TRIER. Es war ein Projekt anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx. Und es war ein grandioser Erfolg: anlässlich des 201. Geburtstag von Karl Marx kommt die Karl Marx-Revue zurück in den Großen Saal der Tufa. Die Generalprobe des Stückes ist am 9. Mai, los geht es dann am 10., 11. und 12. Mai.

Nach vielen ausverkauften Veranstaltungen im vergangenen Jahr gibt es nun die Zugabe: “Willkommen! Bienvenue! Welcome! Kommen Sie herein und erleben Sie graue Theorie im schillernden Showgewand! Karl Marx als Showstar? Das Industrieproletariat als Chorus-Line? Das ‘Kapital’ als Gassenhauer zum Mitschnipsen?”

Ein Ensemble aus Trierer Bürgern rund um Regisseurin Judith Kriebel arbeitet an einer Revue über Leben und Wirken von Karl Marx. Die Idee: Triers größten Sohn und seine Theorie einem möglichst breiten Publikum nahebringen. Doch was hat Karl Marx uns zweihundert Jahre nach seiner Geburt noch zu sagen? Wie aktuell sind seine Thesen? Ein Produzent für das Unterfangen ist jedenfalls schnell gefunden. Dieser wittert seine Chance, mit der Revue im Karl-Marx-Jahr das ganz große Geld zu verdienen und drängt das Ensemble bei gleichzeitiger Kostendeckelung zu immer mehr Arbeit… Das kann ja nicht gut gehen!

Die Zuschauer erwartet eine temporeiche und unterhaltsame Collage aus Musik, Tanz und Schauspielszenen – unter Verwendung der Marxschen Theorie, aktueller politischer und gesellschaftlicher Ereignisse und Entwicklungen, Recherchen in Trier sowie biografischer Elemente der Mitwirkenden.

Veranstaltungsbeginn am 10. und 11. Mai ist jeweils 20 Uhr, am 12. Mai beginnt die Revue um 15 Uhr.

Eintritt: VVK 12/15 Euro inkl. Geb.; AK 13/16; Menschen bis 17 Jahre 8 Euro. (tr)



