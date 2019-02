Diebstahl aus unverschlossenem PKW in Kenn

KENN. Am Sonntag, 17. Februar, bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 00.40 Uhr in der Straße Im Höhberg eine verdächtige männliche Person in Kenn. Die Person ging an mehrere geparkte Autos und überprüfte, ob die Fahrzeuge verschlossen seien.

In mindestens einem Fall war der Täter erfolgreich und entnahm mehrere Gegenstände aus einem PKW. Dies wurde von der Zeugin beobachtet. Die Polizei Schweich konnte den Täter ergreifen und Diebesgut sicherstellen. Einige der sichergestellten Gegenstände konnten bisher nicht zugeordnet werden.

Die Polizei bittet daher die Fahrzeugeigentümer, die ihren PKW in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar im Bereich “im Höhberg” in Kenn abgestellt hatten, zu überprüfen, ob Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurden. Informationen bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon: 06502-91570. (tr)



