Dozentenkonzert in St. Paulin am Sonntag

TRIER. Die Kreismusikschule Trier-Saarburg feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Nach einem Festakt, der bereits im März stattgefunden hat, steht aus diesem Anlass nun am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr in der Kirche St. Paulin ein Dozentenkonzert auf dem Programm.

Die Musiker präsentieren sich sowohl in neu formierten Gruppierungen als auch in regional bekannten Ensembles. So werden unter anderem das Blechbläserensemble “Tinny Brass“, das Streichquartett “Largo“, das UBI-Trio sowie das Klarinettenquartett “Quarta Nova“ auftreten. (tr)



