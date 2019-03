Dreck-weg-Tag im Stadtteil Tarforst

TRIER. Am Samstag, 6. April findet auf Initiative des Ortsbeirates in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Stadtteil Tarforst eine Müllsammelaktion statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Sportplatz, Tarforster Straße 1a.

Gesammelt wird vom Ortseingang Alt-Tarforst/Tarforster Höhe aus bis in den Bereich Trimmelter Hof BU 7 bis BU 12. Müllsäcke und Greifzangen werden bereitgestellt, mitzubringen sind geeignete Handschuhe und gute Laune. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen! (tr)



