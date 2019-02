MERTESDORF. Am Samstag, 23. Februar, kam es nach Mitteilung der Polizei in der Zeit von 12 Uhr bis Mitternacht zu insgesamt drei Einbrüchen in Mertesdorf. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus, um in die Einfamilienhäuser in den Straßen Rosenweg, Kaseler Weg und Auf Krein einzudringen. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0651/9779-2290 entgegen. (tr)



