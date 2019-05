Drei Verfassungen, drei Jubiläen, viele Hindernisse

TRIER. Dramatische Zeiten waren das. 100 Jahre brauchte es, zwei verschiedene Verfassungen, zwei Weltkriege und unzählige Ereignisse, um das Grundgesetz, wie wir es kennen, zur Basis unserer Gesellschaftsordnung zu erklären. Vergangenen Donnerstag zog das Institut für Rechtswissenschaft der Universität Trier Bilanz der vergangenen 170 Jahre. Anlass waren drei Verfassungsjubiläen: Die Paulskirchenverfassung wird 170 Jahre alt, die Weimarer Reichsverfassung 100 Jahre und das Grundgesetz feiert den 70. Geburtstag.

Von Clemens Sarholz

Vor 170 Jahren tagte in der Paulskirche die Frankfurter Nationalversammlung und ebnete den Weg für die deutsche Verfassung, die genau 100 Jahre später in Kraft trat. Doch was musste alles geschehen, damit das Grundgesetz gültig wird? Was hatten Trierer und Monster damit zu tun? Welche Rückschläge erlitt die Demokratie dabei? Und welche Probleme begegnen uns heute? Darüber referierten drei Rechtsprofessoren der Universität Trier vor rund 80 Gästen im Kurfürstlichen Palais. Das Motto der Veranstaltung: “Demokratie Hoch Drei”.

Das Bläserquintett des Collegium Musicum eröffnet das Fest mit einem Medley aus “La Marseillaise”, der recht blutrünstigen Nationalhymne Frankreichs, dem Stück “La Carmagnole” und dem “Chanson Du Depart”, bevor Franz Dorn das Rednerpult betritt.

Er widmet sich dem Thema “Abgeordnete aus Trier und der Region in den verfassungsgebenden Versammlungen” und sprach über die erstaunlichen Geschichten von Ludwig Simon und Viktor Valdenaire, zwei Trierer Abgeordneten, die ihre Finger im Spiel um die Paulskirchenverfassung hatten. Aber was ist eigentlich die Paulskirchenverfassung?

Dafür ein kleiner Rückblick in die Geschichte Deutschlands: Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Menschen so unzufrieden, dass es zu Aufständen kam, die sich vor allem gegen den Adel richteten (Stichwort Märzrevolution). Nachdem die Macht des Adels beschnitten wurde, verabschiedete ein Zusammenschluss aus Abgeordneten (die sogenannte Frankfurter Nationalversammlung) die Paulskirchenverfassung. Die sollte Deutschland vereinen und erstmalig mit Freiheits- und Grundrechten versehen. Damals war das noch eine ganz neue Geschichte. Leider verlor die Verfassung schnell an Bedeutung, weil die Großmächte Preußen und Österreich ein Veto einlegten.

Auch wenn die Paulskirchenverfassung scheiterte, war sie ein erster wegweisender Schritt in Richtung Demokratie. Im zweiten Vortrag klärte der Rechtswissenschaftler und Richter Thomas Rüfner die Gäste darüber auf, “welchen Beitrag das Privatrecht zur Entwicklung der freiheitlichen und demokratischen Verfassungsordnung beigetragen hat”. Nur ein kleines Beispiel: Bis zum Jahr 1900 bestand die Regel, “dass ein Kind, das mit so schweren Missbildungen auf die Welt kam, dass es nicht mehr als Mensch erkennbar war, nicht als rechtsfähiger Mensch anerkannt wurde”. Der Fachterminus für solche unglücklichen Fälle war “Monstrum”.

Erst die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 brach mit dieser Tradition und erklärte: “Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.” Wer sich – wie der Autor des Artikels – gefragt hat, was das bedeutet: “Vollendet ist die Geburt mit dem vollen Austritt aus dem Mutterleib; die Lösung der Nabelschnur ist nicht erforderlich. Das Kind muss bei Vollendung der Geburt leben, mag auch gleich danach der Tod eintreten.” (BGB-Kommentar Palandt)

“Demokratie lebt von den Bürgern”

Im Anschluss ging es im Redebeitrag von der Professorin Antje von Ungern-Sternberg um “Demokratie in Deutschland – Errungenschaften und Rückschläge”. Aus dem Scheitern der Weimarer Republik könne man, in Anlehnung an das Böckenförde-Diktum, folgenden zugespitzten Schluss ziehen: “Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann.”

Ein erschreckendes Beispiel dafür lieferte Adolf Hitler selbst, der sich damit gebrüstet hat, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln ausgehebelt zu haben. Folgender Satz wird ihm zugeschrieben: “Ich habe die Demokratie mit ihren eigenen Regeln zur Strecke gebracht.”

In ihrem Vortrag verweist sie auf die Gefahren von Politikverdrossenheit, den Aufstieg populistischer Parteien, die Probleme, die Social Media in der Meinungsmache bereitet, auf heutige Probleme also, aber auch auf die Errungenschaften der Demokratie. Nur zwei ihrer Punkte seien hier ausformuliert:

Als positiv zu wertendes Beispiel brachte sie das Frauenwahlrecht an: “Wenn alle Menschen gleich und Frauen unzweifelhaft auch Menschen sind, wieso war ihnen das Wahlrecht so lange versagt geblieben?”, fragte sie mit einer Spur Sarkasmus. Das habe an dem damaligen Rollenbild gelegen. Dazu ein Zitat: “Die Frau gehört dem Hause und der Familie an; sie würde durch das Hineinziehen in politische Bewegungen ihrem eigentlichen Berufe entfremdet” (Staatsrechtler Georg Meyer, 1901). Die “geringe Körperkraft”, der Frauen “kleine Gehirne” und die “unbeherrschte Emotionalität” trugen dazu bei, die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen zu rechtfertigen. Zum Glück, wenn auch leider sehr spät, hat die Weimarer Verfassung mit dieser Ungleichbehandlung zum Teil abgeschlossen. Die strukturelle Benachteiligung von Menschen, die nicht mit einem Penis, sondern mit einer Gebärmutter ausgestattet sind, findet sich nach wie vor in vielen Bereichen der Gesellschaft.

Ein großes Problem der heutigen Zeit sei außerdem Folgendes: Entscheidungen, die heute zum Brexit oder zum Umgang mit dem Klimawandel getroffen werden, würden sich langfristig auswirken, postuliert Ungern-Sternberg. Die Folgen der politischen Weichenstellung zu Brexit und Klimawandel müsse die Jugend ausbaden, während ein Großteil der Alten, das gar nicht mehr erleben wird. Das Problem: Alte tragen maßgeblich zu den Wahlergebnissen bei. Nun sei ihr noch “kein ernsthafter Vorschlag untergekommen, wonach die Stimmen der jüngeren Wähler wegen der höheren Lebenserwartung stärker zu gewichten wären als die Stimmen der älteren Wähler”.

Ihr Fazit: “Das Recht allein kann eine demokratische Ordnung nicht sichern – aber es kann bei der Bewahrung und Fortentwicklung helfen.” Die Demokratie lebe von den Bürgern, die Demokratie praktizierten und somit verteidigten.

Bevor es zum Sektempfang geht, widmet sich das Collegium Musicum noch dem “Lied der Deutschen” von Joseph Haydn.



Drucken