Ein Abend mit Ilja Richter und “Vergesst Winnetou”

REGION. Es gibt Begebenheiten, die verfolgen einen das ganze Leben. Der Schauspieler Ilja Richter weiß das nur zu gut. In den 70ern war er mit seiner “Disco” die Kultfigur im ZDF. Mit seinem Ruf “Licht aus, Spot an” alarmierte der hyperaktive Moderator seine Fans im Studio und vor der Mattscheibe. “Disco” ist längst Fernsehgeschichte und Ilja Richter hat schon lange das Genre gewechselt. Als Schauspieler, Hörbuch-Vorleser und Sänger ist er in der Republik unterwegs. Am Samstag, 4. Mai, kommt er nun auch nach Daun-Rengen. Als Gast der Eifel-Kulturtage. Im Bürgersaal ist er dann mit einer “wilden Lesung mit Musik” zu erleben. Das Motto des Abends: “Vergesst Winnetou!”

Ilja Richter erzählt das schräge Leben des Schriftstellers Karl May. Jeder kennt Winnetou! Aber wer kennt Karl May? “Wenn Ilja Richter das Leben eines Karl May erzählt, wird das gerade bei ihm, mit ihm und durch ihn ein sehr unterhaltsamer Abend”, verspricht der Leiter der Eifel Kulturtage, Rainer Laupichler. Und der weiß, vovon er spricht. Denn Laupichler ist selbst Schauspieler, wirkte bei zahllosen TV- und Filmproduktionen mit. Mit seinen Eifel Kulturtagen bringt er Kollegen in kleine Orte; ermöglicht Begegnungen, die es so zuvor noch nicht gab.

Dass das Wiedersehen mit Ilja Richter, der Schauspieler hat mittlerweile längst das offizielle Renteneintrittalter überschritten, wovon man auf der Bühne aber nichts bemerkt, ein besonderes Erlebnis für die Besucher der Veranstaltung sein wird, davon ist Laupichler überzeugt. “In 90 Minuten schildert Ilja Richter den Schicksalsweg von Karl May: Vom Kleinkriminellen zum Bestseller-Autor, vom Hochstapler zum erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands, der über 200 Millionen Bücher verkauft hat!” beschreibt Laupichler.

Neben gelesenen Parts aus Büchern von Karl May und Anekdoten aus dem Leben des Schriftstellers, erwartet die Besucher ein bunter Abend mit Ilja Richters komponierten und getexteten Liedern. Außerdem kommen zu Wort: Karl May-Fans wie Adolf Hitler, Friedensnobel-Preisträgerin Bertha von Suttner oder Schriftsteller Carl Zuckmayer. Letzterer taufte vor lauter Karl May- Begeisterung seine Tochter auf den Namen ‘Winnetou’.

“Vergesst Winnetou“ bedeutet: Da war so viel mehr! Und doch immer zu wenig für den armen Sohn eines Webers, der den kleinen Karl ins Bildungsbürgertum prügelte, in dem er aber immer ein Außenseiter blieb. (tr)



