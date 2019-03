Ein Fahrradverleihsystem für Trier?

TRIER. Viele Städte haben längst eines – ein Fahrradverleihsystem. Was es mit floating zones und Co. auf sich hat, wie Trier zu einem Fahrradverleihsystem kommen kann, ob es e-mobil sein müsste oder gemischt, und wie solche Systeme in anderen Städten überhaupt eingeführt wurden: dies und vieles mehr wollen das Bündnis 90/Die Grünen mit allen Interessenten am 26. März um 18.30 Uhr in der Grünen Runde, Geschäftsstelle in der Jüdemer Straße 16, diskutieren.

Als Experten zum Thema werden die Veranstalter Dennis Steinsiek begrüßen. Er hat in Trier studiert und betreut nun als Projektleiter für das Radleih-Unternehmen “nextbike” Fahrradverleihsysteme in diversen Städten und Kreisen, darunter Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. (tr)



Drucken