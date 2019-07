Ein Hauch von Havanna

TRIER. Mit “Conexión Cubana” kommt eine der momentan bekanntesten Son-Cubano-Gruppen nach Trier: Der “Jazz im Brunnenhof” startet damit in die neue Saison.

Nicht nur in Kuba selbst, sondern auch weltweit ist “Conexión Cubana” seit Jahren in aller Munde: Die Band begeistert mit ihrer Spielfreude und ihrem Ideenreichtum, aber auch mit erstklassigen kubanische Musiker. Am kommenden Donnerstag, 11. Juli, eröffnet die Band das diesjährige “Jazz im Brunnenhof”-Programm. In insgesamt acht Konzerten spielen sich internationale, nationale und regionale Formationen einmal quer durch die schillernde und abwechslungsreiche, klassische und experimentelle, swingende und rhythmusgeschwängerte Welt des Jazz.

Gleich mit einem Paukenschlag zu beginnen, kann ein Risiko sein. Doch das diesjährige Programm tritt ganz bewusst mit breiter Brust auf und legt die Messlatte hoch. Denn was im Juli und August auf der Bühne im Brunnenhof geboten wird, kann sich hören lassen: Insgesamt zehn Bands treten an acht Terminen auf. Neben dem traditionellen Regionalabend am 29. August ist dabei in diesem Jahr auch erstmals das Mosel Musikfestival mit von der Partie, das mit Jeff Cascaro einen der profiliertesten zeitgenössischen Jazz- und Soulsänger gewinnen konnte.

Den Anfang machen jedoch kubanische Klänge. Nicolás Sirgado ist einer der gefragtesten Komponisten und Arrangeure aus Havanna. Etliche Platten- und Fernsehproduktionen stammen aus seiner Feder. Bei seinem eigenen Projekt “Conexión Cubana” ist er Leader und Bassist. Nach fünf Europatourneen mit Luis Frank unter dem Namen “Soneros de Verdad” hat er sich jetzt William Borrego Rodriguez ins Boot geholt, einen der gefragtesten Sänger Kubas. Mit ihm bringt er die dortige Lebensfreude und die musikalische Tradition des “Son Cubano” nach Europa – und in den Brunnenhof.

Das Konzert von “Conexión Cubana” beginnt um 20 Uhr im Brunnenhof. Ticket sind zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf (Abendkasse 14 Euro) erhältlich: in der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter www.ticket-regional.de und an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen. Studenten der Universität Trier und der Hochschule Trier haben dank des Kultursemestertickets DiMiDo in Verbindung mit einem gültigen Semesterausweis ab 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freien Eintritt. Nach Ausverkauf des Konzerts verfällt dieser Anspruch. (tr)



