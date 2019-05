Ein Opern-Doppelabend am Theater Trier

TRIER. Wenn das mal nichts Besonderes ist: Am Samstag, 18. Mai, wird es im Großen Haus ddes Theater Trier einen Doppel-Opernabend geben. Zur Aufführung gelangen “Dido and Aenaes“ – eine Oper von Henry Purcell und die lyrische Tragödie “La voix humaine” von Francis Poulenc.

Der Doppelabend “Dido and Aeneas” & “La Voix humaine” stellt zwei ganz verschiedene Opern gegenüber. Dabei treffen antike Mythologie und zeitgenössischer Realismus aufeinander. Gemeinsam ist ihnen, dass sie von verlassenen Frauen erzählen und wie diese mit dem Verlassenwerden umgehen.

Dido, die Königin von Karthago, hat der Liebe abgeschworen. Da sucht der trojanische Held Aeneas Unterschlupf in Karthago. Obwohl sich Dido dagegen wehrt, verlieben sie sich ineinander. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer: Eine Zauberin und zwei Hexen greifen ein. Aeneas bricht daraufhin überstürzt auf, um in Italien ein neues Weltreich zu gründen. Dido bleibt allein zurück.

Eine Frau, die wegen seiner bevorstehenden Hochzeit von ihrem Geliebten verlassen wurde, führt mit ihm ein letztes Telefonat. Seine Stimme ist nicht zu hören; was er sagt, erschließt sich nur aus den Antworten der Frau. Nur mühsam verbirgt die Frau hinter einer gelassenen Fassade, wie verzweifelt sie um Fassung ringt. Mehrmals wird das Gespräch unterbrochen und allmählich enthüllt sich, was in der Nacht zuvor geschehen ist …

Beide Werke wurden im Abstand von 270 Jahren komponiert. “Dido and Aeneas” war wahrscheinlich eine Auftragsarbeit und zur Aufführung am Hof bestimmt. Schon früh gab es verschiedene Einrichtungen zu ganz unterschiedlichen Zwecken – eine Aufführung an einem Mädchenpensionat und eine konzertante Version für Freunde der “alten Musik“ waren bis zur Wende zum 19. Jahrhundert dabei. Die genauen Umstände der Entstehung und der Uraufführung sind unbekannt. Ganz anders bei “La Voix humaine”: Der Text wurde 1930 von Cocteau geschrieben und könnte nicht heutiger sein – statt per Telefon wird heute per WhatsApp Schluss gemacht. 1948 wurde der Text verfilmt und bereits 1958 komponierte Francis Poulenc seine Oper. Für die Uraufführung schuf Cocteau selbst das Bühnenbild und übernahm die Regie. Später beurteilte er Poulencs Komposition als die verbindliche Art, seinen Text zu deklamieren.

So ähnlich die Grundsituation beider Frauen auch ist, so unterschiedlich ist die Inszenierung. “Dido and Aeneas” ist große Oper im kleinen Format – mit allem, was dazu gehört: Gesang, Ballett, spektakuläre Effekte und eindrucksvolle Ausstattung. “La Voix humaine” dagegen wird ein Theatererlebnis der besonderen Art. Ein Abend, der zum Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden einlädt.

Übrigens: Bei diesem Doppelabend kommt der beliebte Countertenor Fritz Spengler als Hexe zurück nach Trier. (tr)



