Ein schwieriges Thema: Güterbahnhof und Walzwerk

TRIER. Der Abriss der Gebäude des alten Walzwerkes ausgangs des vergangenen Jahres fand im Stadtteil Kürenz nicht nur Zustimmung. Im Gegenteil. Quasi im Handumdrehen formierte sich hier die Bürgerinitiative (BI) “Quartiersentwicklung Walzwerk Kürenz”. Die meldete sich eindringlich beim Grundstückeigentümer “Triwo” wie auch beim Ortsbeirat zu Wort und wusste dabei auch das politische Gremium zu beeindrucken. Es wäre nicht schlecht, dachte Ortsbeiratschef Bernd Michels (CDU) damals laut nach, wenn sich die BI auch für sonstige Kürenzer Anliegen engagieren würde. Und genau das geschieht nun auch: Mit einer kritischen Stellungnahme zur städtebaulichen Entwicklung auf dem Güterbahnhof- und Walzwerkgelände “BK24” meldet sich die BI zurück.

Von Rolf Lorig

Aus kommunalpolitischer Sicht betrachtet ist die Erschließung des ehemaligen Güterbahnhofs, der auf einen Beschluss des Stadtrats aus dem Herbst 1997 zurückgeht, nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Während der Kürenzer Ortsbeirat zusammen mit dem Ortsbeirat Trier-Nord in dem Aufstellungsbeschluss eine echte Chance sieht, hat der Ortsbeirat Trier-Mitte bei seiner Sitzung am 13. März 2019 die Vorlage einstimmig abgelehnt. Begründet wurde das mit einem Verkehrsmehraufkommen im Bereich des Gartenfeldes. Nutzungsalternativen für das brachliegende Areal erfolgten aber nicht.

Eines der zentralsten Areale der Stadt

Vorbehalte zu der Planungsvorlage kommen auch von der Kürenzer BI. Sie plädiert dafür, den Bereich Walzwerk/Güterbahnhof adäquat zu entwickeln. “Bis 2015 konnte die städtebauliche Aufwertung nur darin liegen, die ungenutzten Flächen geordnet zu entwickeln, weil es keine andere Perspektive gab”, sagen die beiden Vorsitzenden Pascal Schubbe und Ole Seidel. Jetzt aber gebe es neue Voraussetzungen zur Nutzung “eines der zentralsten Areale der Stadt”.

Was die Ortsbeiräte und die Bürgerinitiative eint, ist die Auffassung, dass es nicht vertretbar ist, eine 5,6 ha große Innenstadtfläche noch länger als Industriebrache liegen zu lassen. Das sieht auch Stefan Leist vom städtischen Planungsamt, der jüngst die die Ortsbeiräte über die aktuelle Entwicklung informierte. Leist stellte klar, dass auf dem Gebiet des Güterbahnhofs aktuell einzig noch Edeka als Nutzer vorgesehen ist. Die Idee dort Aldi und einen weiteren Markt anzusiedeln, habe man aufgegeben. Edeka wolle den Standortwechsel, weil das jetzige, etwa 100 Meter entfernte Gebäude zwischen Kürenzer und Schöndorfer Straße in hohem Maße sanierungsbedürftig sei. Nach Auffassung des Stadtplanungsamtes ist diese Verlagerung unter Berücksichtigung des Einzelhandelskonzeptes sinnvoll, weil dadurch die Nahversorgungssituation für Altkürenz sich damit nachhaltig verbessere.

Eine Aussage, die ein Gutachten der Ludwigsburger Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) jedoch nicht so ganz teilt, worauf die Kürenzer BI hinweist. Die GMA kommt zu dem Schluss: “Zusammenfassend ist dem Standort aktuell nur eine eingeschränkte Nahversorgungsfunktion sowie eine verbesserungsfähige städtebauliche Integration zu attestieren.” Diese Verbesserung sehen die Gutachter beispielsweise in einer Verbesserung der Erreichbarkeitskriterien für Fußgänger und Radfahrer.

An diesem Punkt hakt die BI ein: Es sei im Aufstellungsbeschluss nicht erkennbar, wie diese geforderte Aufwertung erfolgen solle. Und auch die Umsatzprognose sorgt bei der BI für Stirnrunzeln: hier prophezeit die GMA – je nach Konzept – 40 bis 55 % Umsatz aus dem fußläufig erreichbaren Bereich. “Das heißt, mindestens 45 bis 60 % des Umsatzes erfolgt dann durch Autokunden?” schlussfolgert die BI, die sich für ein verkehrsberuhigtes Quartier starkmacht und den Bebauungsplan BK 24 als Mischgebiet aus städtischem Wohnen kombiniert mit Lärmschutzbebauung zur Bahn hin entwickeln möchte.

Der Bebauungsplanentwurf der FIRU, ein Koblenzer Stadtplanungsbüro, bestätigt auch eine andere Forderung der BI: ” Der Bestand an Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben in den zentralen Orten muss gesichert und gefördert werden. Die Deckung des täglichen Bedarfs soll wohnstandortnah möglich sein und die zentralen Versorgungsbereiche in die ÖPNV-Netze eingebunden sein.”

Einst gab es in Kürenz eine Vielfahlt von Geschäften und Betrieben

An dieser Stelle ein kurzer Rückblick in das Kürenz der 60er Jahre. Die Menschen, die hier lebten, waren zur Befriedigung des täglichen Bedarfs nicht zwingend auf einen Stadtbummel angewiesen. Zu zahlreichen kleinen Betrieben wie Dachdecker, Friseur, Maurer, Schreiner und Schlosser gesellte sich eine Vielzahl von Geschäften: vier Metzgereien, vier Bäckereien, ein Milchgeschäft, vier Lebensmittelgeschäfte, eine Kaffeerösterei, ein Zigarren- und Zeitschriftenladen, ein Kurzwarengeschäft, eine Apotheke, eine Drogerie und eine Vielzahl von Kneipen. Dagegen nimmt sich das Nahversorgungsangebot heute in jeder Beziehung mehr als bescheiden aus. Ein Angebot, das nach Auffassung der BI zudem auch noch Gefahr läuft, infolge der Bebauungspläne auf dem ehemaligen Güterbahnhof ganz wegzubrechen.

Zurück zu einem weiteren Problem, dem Verkehr. “Die Verkehrslösung für den gesamten Bereich ist sehr schwierig”, räumt Baudezernent Andreas Ludwig ein und weist darauf hin, dass das gesamte Walzwerkgelände verkehrstechnisch noch nicht gelöst ist. Was nicht zuletzt auch davon abhängig ist, wie die Triwo das Walzwerk zwischen Wohnen und Gewerbe gestalten will: “Die Verkehrserschließung ist das A und O”, sagt der Baudezernent. Das bestätigt das Gutachten der FIRU: ” Die Untersuchung der verkehrlichen Auswirkungen erfolgte bisher ohne Berücksichtigung der Planungen im Bereich Walzwerk, da das Nutzungskonzept hier noch nicht ausreichend konkretisiert ist. Es ist jedoch absehbar, dass für eine Nachnutzung des Walzwerkes zusätzliche verkehrliche Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind… “

Was die Kürenzer BI besorgt, ist eine Aussage, die der Verkehrsplaner R + T in einem Gutachten festgeschrieben hat: ” Durch die neue Nutzung im Geltungsbereich des BK24 werden rund 2.200 neue KfZ-Fahrten pro Tag erzeugt.” Allerdings glaubt R + T auch: “Das zusätzliche Verkehrsaufkommen des BK24 führt dazu, dass Schönbornstraße und Güterstraße für den Durchgangsverkehr unattraktiver werden und ein Teil des in den Abschnitten 2.3 und 2.4 beschriebenen Ausweichverkehrs zurück in das Hauptverkehrsstraßennetz verlagert wird.” Eine Aussage, die die Bürgerinitiative mit der lakonischen Bemerkung “Griff in die Zauberkiste” kommentiert.

Man sieht, die Wellen schwappen hoch beim Kürenzer Thema Walzwerk und Güterbahnhof. Am kommenden Donnerstag wird sich nach den Ortsbeiräten nun der Stadtrat mit dem Thema befassen. Geplant ist, dass nach einer Beschlussneufassung, die den veränderten Gegebenheiten Rechnung tragen soll, zeitnah, eventuell im April oder Mai, die vorgezogene Bürgerbeteiligung erfolgen soll. Dazu wird dann von der Verwaltung eingeladen.



