Einbruchschutz-Ausstellung am Dienstag vor dem Rathaus

TRIER. Mit einer mobilen Einbruchschutz-Ausstellung ist das Polizeipräsidium Trier aktuell unterwegs. Sofern es nicht regnet, stehen die Sicherheits-Experten der Polizei am Dienstag, 21. Mai, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr vor dem Rathaus der Stadt Trier auf dem Augustinerhof.

Das Polizeipräsidium Trier, der Kriminalpräventive Rat der Stadt Trier und die Leitstelle “Kriminalprävention” im rheinland-pfälzischen Innenministerium haben eine mobile Ausstellung zum Thema Einbruchschutz konzipiert. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger noch besser zum Einbruchschutz zu informieren. Die mobile Einbruchschutz-Ausstellung beinhaltet viele verschiedene Exponate aus der Sicherheitstechnik. Neben speziellen Sicherheitstechniken für Fenster und Eingangstüren, können Interessierte selbst zum Einbrecher werden und sich zum Beispiel beim Aufhebeln eines Fensters ausprobieren.

Hierbei können Schwachstellen des eigenen Zuhauses am besten von den Einbruchschutzexperten des Polizeipräsidiums Trier erläutert werden. Das praktische Zeigen am Sicherheitsobjekt, also Sicherheitstechnik zum Anfassen, vereinfacht das Darstellen der polizeilich empfohlenen technischen Sicherheitsmöglichkeiten ungemein und ist durch nichts zu ersetzen. (tr)



