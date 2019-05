Einladend, großzügig und hell

TRIER. Am Freitag war der Spatenstich für das neue Gebäude der Kinder- und Jugenpsychiatrie des Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen. Im April 2021 sollen die meisten Arbeiten fertig gestellt sein, so steht es in den Ausschreibungstexten. Zehn neue stationäre Plätze wird es geben. Dadurch werde die Patientenversorgung verbessert, sagt Geschäftsführer Jörg Mehr.

Von Clemens Sarholz

Teenies mit Selbstmordabsichten, junge Menschen, Kinder, die Angst davor haben zuzunehmen und enorme Essstörungen entwickeln, Grundschulkinder mit Trennungsängsten. Seit Jahren steigt die Rate von psychischen Erkrankungen auch im Kindes- und Jugendalter an. Die Versorgung der Patienten wird immer schwieriger. Kinder- und Jugendpsychiatrien stehen vor immer größeren Herausforderungen: Die Wartezeiten werden immer länger, die Versorgung der Patienten dadurch schwieriger.

Eine durchschnittliche Wartezeit kann der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Mutterhaus Günther Stratmann nicht benennen. “Das kommt auf den Zustand des Patienten an.” In einer akuten suizidalen Krise werde natürlich jeder Patient sofort aufgenommen. Patienten aber, die weniger gefährdet sind, denen kann es passieren, dass sie ein paar Monate auf einen Therapieplatz warten müssen. Dann müssen sie ohne hinreichende professionelle Hilfe mit Schlafstörungen leben oder mit Konzentrationsstörungen, mit Ängsten, die sich gesunde Menschen nicht vorstellen können.

Diese Problematik erkannte Klaus Jensen vor ein paar Jahren, als er noch Oberbürgermeister war, und setzte sich für die Vergrößerung der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen ein. Dieses Projekterbe übernahm sein Nachfolger Wolfram Leibe. Vergangenen Freitag folgte der Spatenstich für ein neues Gebäude, in dem zehn weitere Patienten aufgenommen werden können. Dann gibt es insgesamt 40 stationäre Patientenplätze und die Tagesklinik, die zusätzlich zehn Patienten betreuen kann. Die Institutsambulanz, die jährlich mehr als 2000 Behandlungsstunden erbringt, kommt noch hinzu. Durch die erweiterten Kapazitäten sollen die Wartezeiten verkürzt werden. Außerdem werden dadurch Arbeitsplätze geschaffen.

Tageslicht wichtig

“Allen Kindern und Jugendlichen muss ein gesundes Aufwachsen ermöglicht werden”, heißt es von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Aber nicht alles, was die Politik beiträgt, ist so vielzitiert: Mit 3,1 Millionen Euro unterstützt das Land den Bau des fünf Millionen Euro teuren Gebäudes.

Das wurde vom Mainzer Architekturbüro Heinrich Lessing geplant. Das sah sich in der Konzeptionierung mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: In der Krahnenstraße stand, an dem Ort, wo gebaut wird, ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie Lessing berichtet. Das musste abgerissen werden, weil ein “übergeordnetes Interesse” bestand. Da das Gesamtbild in der Krahnenstraße aber erhalten bleiben muss, baut das Architekturbüro die Außenfassade des Gebäudes, das zuvor dort stand, originalgetreu nach. Sie benutzen die gleichen Baustoffe und achten darauf, den Schein der Originalität zu wahren. Das ist mit dem Denkmalschutz so abgesprochen.

Eine weitere Herausforderung sei die Belichtung gewesen. In dem neuen Gebäude wird es Schulräume geben, Behandlungszimmer, Büros, die Zimmer der Patienten. “Wir wollten so viel Tageslicht wie möglich einfangen”, sagt der Architekt. Mit diesem Ziel sei das Büro in die Planung gegangen. Das Tageslicht spielt auch bei der Therapie eine besondere Rolle. Ein einladendes, großzügiges, helles Gebäude verbessere die Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten, sagt Chefarzt Stratmann.

Die Beziehung zwischen Patient und Therapeuten trägt entscheidend dazu bei, ob eine Person geheilt wird. Wenn ein Patient beginnt, dem Therapeuten wirklich zu vertrauen, kann das ein entscheidendes Therapieziel sein.

In den Ausschreibungstexten des Klinikums steht geschrieben, dass die meisten Bauabschnitte im April 2021 abgeschlossen sein sollen.



