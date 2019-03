TRIER.Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Trier, die sich vor allem für die Städtepartnerschaft mit Nagaoka engagiert, bietet mit der Firma Tee Gschwendner am Donnerstag, 14. März, 10.30 Uhr, in der Filiale am Hauptmarkt, ein anderthalbstündiges Seminar an. Dabei lernen die Teilnehmer die japanischen Teesorten kennen und erfahren interessante Hintergründe. (tr)



