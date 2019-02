“Emil und die Detektive” statt Karnevalstreiben

TRIER. Weiberfastnacht mal anders: In der Themenreihe “Weimarer Republik – Demokratie nach Marx” lädt das Museum Karl-Marx-Haus am Donnerstag, den 28. Februar, ab 11 Uhr zu einer Vorführung des 1931 gedrehten Tonfilms “Emil und die Detektive” in die Verwaltung des Karl-Marx-Hauses ein.

In der besten Adaption des beliebten Kinderromans von Erich Kästner zeigen kluge Köpfe und pfiffige Gauner Demokratisierungstendenzen in der Weimarer Republik. Der Film ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Um Anmeldung per E-Mail (Karl-Marx-Haus@fes.de) oder Telefon (0651 97068-0) bis zum 28. Februar wird gebeten. (tr)



