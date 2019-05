Erneut ein Sold Out Award für Popp Concerts

TRIER. Was für eine Party. Wenn Florian Silbereisen einlädt, dann wird die Feier ein Erfolg. So auch beim großen Schlagerfest am 1. Mai 2019 in der Arena Trier. Zum Anlass der ausverkauften Show vor 4500 Zuschauern vergab die MVG Trier einen Sold Out Award an den Schlagerstar und den lokalen Veranstalter Popp Concerts.

Er ist nach wie vor der Garant für gute Stimmung. Florian Silbereisen begeisterte bei seinem großen Schlagerfest mit hochkarätigen Gästen 4500 Zuschauer in der Arena Trier. Zusammen mit Michelle, Matthias Reim, voXXclub, Eloy De Jong und vielen weiteren, brachte der Showmaster die größte Konzerthalle in Rheinland-Pfalz regelrecht zum Kochen.

Das empfand auch MVG-Geschäftsführer Arnd Landwehr: “Florian Silbereisen beweist mit dem Showformat, das sich derzeit auf großer Deutschlandtour befindet, einmal mehr: Schlager ist hip und lockt jung und alt. Wir bedanken uns bei unserem Partner und Veranstalter Popp Concerts einmal mehr für die gute Zusammenarbeit und freuen uns mit Ihnen, dass so viele Menschen bei uns eine gute Zeit hatten.“

Der Sold Out-Award für das große Schlagerfest ist der dritte in der laufenden Veranstaltungssaison. Zuvor war Veranstalter Popp Concerts schon für die Shows von RAF Camorra & Bonez MC sowie für ANNENMAYKANTEREIT ausgezeichnet worden. (tr)



