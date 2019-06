Erste Sitzung des neugewählten Stadtrats

TRIER. Knapp einen Monat nach der Kommunalwahl kommt der Trierer Stadtrat am Dienstag, 25. Juni, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach der Verpflichtung der Ratsmitglieder zu Beginn geht es danach um die künftige dauerhafte Sitzordnung und die Bildung der Ausschüsse sowie die Wahl der jeweiligen Mitglieder. Außerdem entscheidet der Rat, wer in die Aufsichtsgremien von Stiftungen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung sowie des Jobcenters entsendet wird. (tr)



