Etwas einfacher

TRIER. Kinder von Jobcenter-Kundinnen und -Kunden sollen es vom 1. August an einfacher haben, Leistungen nach dem Bildungs-und-Teilhabe-Paket in Anspruch nehmen zu können. Die bisherige gesonderte Antragstellung fällt nach Angaben des Trierer Jobcenters weg. Sobald ein Antrag auf Leistungen nach dem SGB II beim Jobcenter Trier Stadt gestellt wird, sind die Leistungen nach Bildung und Teilhabe automatisch mitbeantragt, wenn Kinder unter 18 Jahre in der Bedarfsgemeinschaft leben. Eine Ausnahme stellen die Leistungen zur Lernförderung nach Paragraph 28 Absatz fünf SGBII. Diese müssen noch gesondert beantragt werden.

Ebenfalls fällt der bisherige Eigenanteil von 1 Euro für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Schul- und Kindergartenkinder weg. “In Zukunft wird es für die Eltern wichtig sein, dass sie dem Jobcenter Nachweise über die Teilnahme ihres Kindes an einer Mittagsverpflegung einreichen, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kosten mit den Einrichtungen oder den Eltern verrechnen können”, erklärt Marita Wallrich, Geschäftsführerin des Jobcenters Trier Stadt. Erst dann kann der komplette Betrag vom Jobcenter an den Träger beziehungsweise die Eltern erstattet werden, wenn diese in Vorleistung treten.

Zudem erhöhen sich vom 1. August an auch die Leistungen für das Schulpaket von bisher jährlich 100 Euro auf nun jährlich 150 Euro. Die Auszahlung erfolgt weiterhin in zwei Teilbeträgen zum Beginn eines Schuljahres (1. August) und zum Halbjahr (1. Februar).

Für kulturelle und soziale Teilhabe stehen künftig pro Monat 15 Euro zur Verfügung. Diese können für Mitgliedsbeiträge in Sport- und/oder Musikvereinen genutzt werden. Eine Ansparung der Beträge ist weiterhin möglich, um damit zum Beispiel Ferienfreizeiten zu finanzieren. Zur Abrechnung mit den Einrichtungen oder Vereinen ist es ebenfalls notwendig, dass die Eltern immer die Rechnung von Mitgliedsbeiträgen dem zuständigen Jobcenter vorlegen.

Grundlage für die Änderungen ist das neue Starke-Familien-Gesetz (StaFamG), das am 1. August in Kraft tritt.

Fragen beantwortet das Service-Center des Jobcenters Trier Stadt: Telefon 0651/2057000. (tr)



