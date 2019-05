European Job Day: Nur noch wenige Ausstellerplätze

TRIER. Auch in diesem Jahr wird die EURES-Beratung (European Employment Services) der Agentur für Arbeit Trier den 8. European Job Day unter dem Motto “Die Talente der Großregion“ am 19. September im ERA Conference Center Trier ausrichten. Die grenzüberschreitende Jobmesse bietet die Möglichkeit, mit deutschen und luxemburgischen Firmen in direkten Kontakt zu treten und sich auf Stellenangebote aus der Großregion zu bewerben.

Arbeitgeber aus Luxemburg und Deutschland, die ihr Unternehmen bei der Messe präsentieren wollen, stehen noch wenige kostenfreie Teilnahmeplätze als Aussteller zur Verfügung. Die EURES-Beratung der Agentur für Arbeit Trier steht bei Fragen zum European Job Day 2019 gerne per Mail an Trier.EURES@arbeitsagentur.de zur Verfügung. (tr)



