Fahrrad-Demo “Nuclearban” durchquert Trier

TRIER. Sportlicher Protest gegen Atomwaffen und Aufrüstung: Die rund 70 Radfahrer der Nuclearban-Tour 2019 starten am Donnerstag in Karlsruhe und machen am Samstag, 25. Mai, auf ihrer dritten Etappe Station in Trier. Von Luxemburg kommend, fährt der Pulk mit rund 70 Fahrerinnen und Fahrer sowie mehreren Begleitfahrzeugen gegen 10.30 Uhr über die Luxemburger Straße, die Römerbrücke, die Südallee, die Neu- und die Brotstraße zum Kornmarkt. Dort präsentieren sie ihre Aktion und ihre Anliegen beim Weltbürgerfrühstück.

Gegen 11.30 Uhr geht es weiter über die Konstantin- und Mustorstraße auf die Ostallee, anschließend über In der Reichsabtei, die Franz-Georg-Straße, den Verteilerkreis Nord und die Loebstraße bis zur Ortsdurchfahrt Ruwer und weiter in Richtung Kenn. Autofahrer werden um Rücksichtnahme auf die Fahrrad-Demo gebeten. (tr)



