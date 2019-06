Fahrradtour zu besonderer Stadtarchitektur

TRIER. Die Innenstadt von Trier ist innerhalb des Alleenrings reich an Sehenswürdigkeiten und Denkmälern, aber auch die anderen Stadtteile lohnen einen architektonischen Blick. Die Fahrradtour der Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg führt vom Stadtmuseum aus in den nördlichen Teil Triers, der eine große bauhistorische Vielfalt vorweist: von Kasernenarchitektur über reichdekorierten Jugendstil bis hin zu einer Kirche, die einst eine Reithalle war. Zu entdecken sind auch kleine Fischerhäuser an der Mosel oder ein Tagelöhnerhaus in der Maarstraße. Die Radtour am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 11.30 Uhr am Stadtmuseum Simeonstift und dauert ungefähr eine Stunde. Die Teilnehmer sind gebeten, ein verkehrssicheres Fahrrad mitzubringen und die Regeln des Straßenverkehrs zu beachten. Die Teilnahme kostet sechs Euro. (tr)



