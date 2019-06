Farbenfroher Stoffmarkt

TRIER. Am Samstag, 29. Juni, gastiert der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder von zehn bis 17 Uhr in Trier. Mehr als 100 kreativ dekorierte Stände hüllen den Messeparkplatz Trier sprichwörtlich in tausend tolle Stoffe.

Das Nähen erlebt eine Renaissance, denn immer mehr Menschen sind auf der Suche nach individueller Kleidung. Aus diesem Grund lautet das diesjährige Motto der Aussteller: “Näh’ mal wieder.” Ob es nun eine schicke Bluse aus leichtem Chiffon oder doch eher ein elegantes Halstuch aus anschmiegsamen Georgette sein soll, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Natürlich wird den Besuchern auch vieles für die Innenraum-Gestaltung geboten. Ein neuer Bezug für die Polster, modische Gardinen oder ein interessanter Tischläufer, das richtige Material für Ihr nächstes Design ist am Samstag schnell gefunden.

Neben der riesigen Auswahl an Stoffen und Nähzubehör bietet der Stoffmarkt Nähbegeisterten ein kommunikatives Forum um zu fachsimpeln oder sich einfach auszutauschen. Umgeben von so vielen Farben, Mustern und anderen Stoffenthusiasten, kommt die Inspiration fast von allein.

Nähmaschine zu gewinnen

In Trier ist auch diesmal der Nähmaschinenhersteller Elna mit einem Info-Stand vertreten. Hier haben die Besucher die Chance, vor Ort eine wertvolle Nähmaschine im Wert von zirka 229 Euro der Schweizer Traditionsmarke zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.

Weitere Informationen auf stoffmarkt-expo.de. (tr)



