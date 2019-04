Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

TRIER. Einen größeren Dachstuhlbrand hat die Trierer Feuerwehr am Donnerstagmorgen in Trier-Heiligkreuz gelöscht. Die Einsatzkräfte waren um 7.20 Uhr alarmiert worden. Das Wohnhaus stand im Dachgeschoss in Flammen. Menschen waren nicht mehr im Haus. Die Bewohner der anliegenden Häuser mussten ihre Wohnungen während der Löscharbeiten verlassen. Das Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser konnten die Wehrleute dank des schnellen Eingreifens verhindern. Beim Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Dachgeschosswohnung wurde durch den Brand zerstört. Ob die darunter liegende Wohnung weiter genutzt werden kann, ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier und der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Olewig mit etwa 40 Einsatzkräften.



