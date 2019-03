Finissage: “Die Schönheit des Defekts”

TRIER. Zur Finissage der Ausstellung “Die Schönheit des Defekts – Jenz Dieckmann: Bilder, Texte und Magazin“ am Samstag, 9. März, wird es um 19 Uhr eine Lesung mit Untergrund-Literatur von Jenz Dieckmann (Trier), Sabrina Albers (Speyer) und Kai Kraus (Speyer) geben.

Die oft düstere, nachdenkliche Prosa/Lyrik der drei Literaten wird von abgründigen Soundscapes der beiden Trierer Elektrokunstmusiker Thaddäus Zucker und Jürgen Meerfeld begleitet. Die Veranstaltung ist in der Galerie Netzwerk, Neustraße 10.

Die Ausstellung selbst kann noch am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 16 – 19 Uhr, am Freitag von 18 – 21 Uhr sowie am Samstag von 14 – 19 Uhr besichtigt werden. (tr)



