Firmenlauf: Busumleitung in Trier-Nord

TRIER. Am kommenden Mittwoch, 29. Mai, fahren die Busse in Trier-Nord von 18.30 Uhr bis 21 Uhr wegen des Firmenlaufs eine Umleitung. Die Linie 86 fährt aus Richtung Ruwer/Nells Park über Parkstraße, Franz-Georg-Straße und In der Reichsabtei zum Hauptbahnhof. Diese Umleitung gilt auch für die Rückfahrten. Die Haltestellen im Bereich Arena und Herzogenbuscher Straße werden in die Parkstraße verlegt. Die Haltestellen in der Paulinstraße werden ersatzlos aufgehoben. An der Porta Nigra wird die Haltestelle der Linie 86 für beide Richtungen an den Hauptbahnhof verlegt.

Bei Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



