TRIER. Die heiße Bewerbungsphase um die freien Ausbildungsplätze in diesem Sommer läuft. Wer jetzt noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, kann am Veranstaltungsprogramm der Woche der Ausbildung vom 11. bis zum 15 März teilnehmen und so die eigenen Chancen auf eine erfolgreiche Ausbildungssuche verbessern.

Ein besonderes Highlight im Programm stellt das Informationsangebot “#AUSBILUNGKLARMACHEN – Fit für Bewerbung und Vorstellungsgespräch” am 14. März dar. Zwischen 10 und 16 Uhr können ausbildungsinteressierte Jugendliche im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9) vorbeikommen und sich die Tipps der Expertinnen und Experten von Agentur für Arbeit, IHK und HWK einholen. An verschiedenen Infoständen erfahren die jungen Leute alles, was sie über die perfekte Bewerbung, einen erfolgreichen Auswahltest und ein gelingendes Vorstellungsgespräch wissen müssen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Alle Jugendlichen, die ihre Bewerbungsunterlagen dabeihaben, können am Bewerbungsmappencheck teilnehmen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm der Woche der Ausbildung gibt es unter diesem Link. (tr)



