Flüchtlinge werden auf Studium vorbereitet

TRIER. Am 19. März beginnt an der Universität Trier ein neuer Kurs, in dem Flüchtlinge auf ein Studium vorbereitet werden. Bewerben können sich bis zum 22. Februar anerkannte Flüchtlinge, die an einem Hochschulstudium in Deutschland interessiert sind und eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen. Erforderliche Unterlagen wie Zeugnisse von Schulen oder Universitäten sowie Informationen zum Studienwunsch der Bewerber können per Mail eingereicht werden: yueksek@uni-trier.de.

Weitere Informationen bei Aziz Yüksek, Tel. 0651/201-3597, Mail: yueksek@uni-trier.de und auf ffs.uni-trier.de. (tr)



