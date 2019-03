Forschungspreis für Bachelor-Absolventin der HS Trier

TRIER. In der Fachrichtung Lebensmitteltechnik der Hochschule (HS) Trier wird praxisnah und angewandt geforscht. Einen hohen Stellenwert nimmt das Thema Qualität von Bio-Lebensmitteln ein. In diesem Zusammenhang konnte die Fachrichtung nun mit der Bachelorarbeit von Laura Entringer einen großen Erfolg erzielen. Auf der renommierten internationalen Messe BIOFACH in Nürnberg wurde der Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft 2019 in der Kategorie “Beste Bachelorarbeit“ an die Absolventin verliehen und die Arbeit mit 2.000 Euro prämiert.

Die Studentin stellte in der Luxemburger Molkerei BIOG in Bascharage Bio-Milchspeiseeis her, das nur durch Johannisbrotkernmehl in Bio-Qualität stabilisiert wird. Damit kann auf konventionellen Stabilisatoren und Emulgatoren verzichtet werden.

In den Laboren an der HS Trier wurden systematische Untersuchungen zur Textur durchgeführt, die Bio-Eis Muster wurden in der Molkerei erstellt. Der betreuende Professor, Professor Günther Lübbe freut sich über das Ergebnis und betont: “Die Arbeit von Frau Entringer zeigt sehr gut, dass auch kleinere, nachhaltig wirtschaftende Lebensmittelbetriebe der Bio-Branche technologisch anspruchsvoll Produkte erfolgreich für den Bio-Markt entwickeln können.“ (tr)



