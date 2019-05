Foto-Ausstellung präsentiert magische Muster

TRIER. Unter dem Titel “Magie der Muster” präsentiert das Trierer Fotografenehepaar Eva Sonne-Krings und Richard Krings vom 6. Juni bis zum 3. August eine Ausstellung im Foyer der Stadtbibliothek Palais Walderdorff. Ihre Bilder sind nicht auf den ersten Blick als typische Fotografien zu erkennen, sie zeigen nicht den festgebannten, richtigen Augenblick, in dem das Bild entstand, sondern eher den bedächtigen ruhigen Blick auf Linien, Strukturen, kleine Besonderheiten. Anders als beim Festhalten eines magischen Augenblicks in der situativen Fotografie liegt die Anziehungskraft dieser Bilder im Betrachten und Festhalten von Formen, Farben und Flächen. Der Betrachter kann immer wieder erkennen, was die Fotographen mit der “Magie der Muster” meinen.

Die Vernissage der neuen Ausstellung beginnt am Donnerstag, 6. Juni, 18 Uhr in der Stadtbibliothek. Das musikalische Rahmenprogramm gestalten Sina Olbrich (Cello) und Seoyoung Park (Querflöte) von der städtischen Karl-Berg-Musikschule.

Die Ausstellung ist bis zum 3. August während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen: Montag/Dienstag/Freitag, 12 bis 18 Uhr, Mittwoch, 9 bis 13, Donnerstag, 12 bis 19, und Samstag 10 bis 13 Uhr. (tr)



