Fotoausstellung rund um das Element Wasser

TRIER. Unter dem Titel “art&soul, Photography, Element: Wasser“ ist vom 9. April bis 1. Juni eine Ausstellung der Fotografinnen Doris Tasarek und Susanne Weich in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff zu sehen.

Sie schreiben in ihrer Einladung: “Wir empfinden unsere Fähigkeit, alltägliche Dinge wahrzunehmen, an denen man häufig vorbeigeht ohne sie zu beachten oder keines weiteren Blickes würdigt als eine große Bereicherung. Entschleunigung in unserer schnelllebigen Welt, stehen bleiben, verweilen, schauen, interpretieren, Schönheit finden, wo sie manchmal nicht zu erwarten ist – diese wunderbare Erfahrung entwickelte sich zu dem Wunsch, ein Bewusstsein beim Betrachter zu schaffen für die kleinen, vermeintlich unwichtigen Dinge, die das Leben reicher machen.“

In den Fotos der Ausstellung taucht das Wasser als Welle im Rhythmus der Gezeiten auf, aber auch als ruhige Oberfläche, auf der sich die Landschaft oder die Wolken spiegeln. (tr)



Drucken