Fotokampagne “Faire Kinderrechte für alle” eröffnet

TRIER. Bei strahlendem Sonnenschein ist die Fotokampagne “Faire Kinderrechte für alle” des Trierer fidipus-Zentrum an der Gartenfeldbrücke mit dem Kinderrechte-Lied und dem ImproTheater sponTat eröffnet. Große und kleine Gäste ließen sich von den Fotos der Trierer Kinder und ihren Aussagen zu Kinderrechten berühren. Für das leibliche Wohl war im Café Momo bestens gesorgt. “Wir möchten mit dieser Fotokampagne allen Kindern eine Stimme geben und ein Zeichen setzen für Menschenwürde, Freiheit, Vielfalt, Respekt und Toleranz”, sagen Melanie Collmann und Silvia Willwertz zu diesem Herzenssache-Projekt.

In Workshops haben Melanie Collmann und Silvia Willwertz mit Kindern und Jugendlichen aus dem Bürgerhaus Trier-Nord, der Integrativen KiTa Am Bach, der Freien Waldorfschule Trier, der Wilhelm-Hubert-Cüppersschule sowie Kindern aus dem Familienzentrum fidibus gearbeitet. Mit Kopf, Hand und Herz wurden die Kinder und Jugendlichen spielerisch und musikalisch an ihre Rechte herangeführt mit dem Ziel, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme und ein Gesicht zu geben. 37 von 100 Kindern und Jugendlichen wurden stellvertretend für die Vielfalt aller Kinder fotografiert und danach gefragt, was ihnen im Hinblick auf Kinderrechte wichtig ist.

“Ich finde, die Ausstellung ist so toll. Die Bilder, die Aussagen der Kinder, die ganze Aufmachung sind supertoll und professionell und gehen ans Herz. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit.” So äußerte sich eine Mutter, die sichtlich gerührt an der Gartenfeldbrücke stehenblieb. Auch Marion Poma vom Verein menschMITmensch ist begeistert und freut sich, dass diese Fotokampagne schon jetzt beachtliche Resonanz auf der Gartenfeldbrücke findet.

Wer sich selbst von den Fotos und Aussagen der Kinder berühren lassen möchte: Die aussagekräftige Fotokampagne ist noch bis Ende August auf der Gartenfeldbrücke zu sehen.

Weitere Infos bei Melanie Collmann & Silvia Willwertz, Gratianstraße 5-7, Trier, kontakt@fidibus-trier.de. (tr)



