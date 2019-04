Frauen Union: Jutta Albrecht wiedergewählt

OBER-OLM/TRIER. Beim Landestag der FU Rheinland-Pfalz in Ober-Olm wurde die Trierer Vorsitzende der Frauen Union, das Stadtratsmitglied Jutta Albrecht, in den Landesvorstand der FU Rheinland-Pfalz wiedergewählt. Albrecht vertritt dort seit November 2012 die Anliegen der Frauen der CDU Trier. So beispielsweise bei der Initiative der FU zur Mütterrente ( 2012) oder zur Situation der Hebammen (Bundesdelegiertentag 17.8.2017 in Braunschweig).

Bei den Neuwahlen verzeichneten die beiden Vertreterinnen des Bezirksverbands Trier, Kristina Brixius und Jutta Albrecht, die zweit- und drittbesten Ergebnisse als Beisitzerinnen. (tr)



