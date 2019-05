Frauen Union Trier lädt zu “Ladies Lunch” ein

TRIER. Quo vadis Europa? Unter diesem Motto lädt die Frauen Union (FU) Trier zu ihrem “Ladies Lunch” am kommenden Samstag, 11. Mai, von 12 bis 14 Uhr an den Domfreihof (Walderdorffs, Astoria) ein.

Der “Ladies Lunch” ist eine politische Veranstaltungsform der FU Trier (“von Frauen für Frauen”), welche seit 2014 angeboten wird: Kurzes Impulsreferat eines oder mehrerer politischer Gäste, gemeinsames Mittagessen (“lunch”) und sich anschließende Fragerunde bestimmen das Profil.

Von offenen Grenzen in Europa profitieren gerade die Bürgerinnen und Bürger von Trier seit dem “Schengener Abkommen” von 1985: Einkaufen im “Copal” am Sonntagmorgen, ohne einen Ausweis an der einstigen Grenze in Wasserbillig vorweisen zu müssen und ohne bei der Rückkehr nach Trier einem Zollbeamten angeben zu müssen, was man genau eingekauft hat, sind Errungenschaften, die uns heute als normal erscheinen.

Dieses und noch viel mehr gilt es zu erhalten. Aber auch kritische Stimmen zu Europa zuzulassen. Darüber diskutiert die Runde mit zwei politischen Gästen: Octavie Modert (CSV), Mitglied der Chambre des Deputés Grand Duché d Luxembourg) und Simone Thiel, regionale Spitzenkandidatin der CDU für das Europaparlament.

Wegen der begrenzten Platzkapazität im Restaurant Astoria werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Um persönliche Anmeldung wird gebeten: jutta@albrecht-trier.de; 0170/2913616. (tr)



Drucken