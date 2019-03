Frauen Union Trier unterstützt Arbeit von Auryn

TRIER. Bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Hotel Nells Park wurde die Historikerin Jutta Albrecht (57), die seit 2014 die FU Trier anführt, als Vorsitzende der Frauen Union (FU) Trier einstimmig im Amt bestätigt. Zu neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung die Heilpädagogin im Ruhestand Elisabeth Ruschel (72) sowie die in der saarländischen Finanzverwaltung tätige 31-jährige Juristin Stefanie Reifenberg.

Komplettiert wird der Vorstand durch Christine Hild (Schriftführerin), Güllü Temizsoy, Monika Mildenberger-Schneider, Elisabeth Tressel, Marion Lange, Barbara Dalpke-Polka, Dorothee Bohr, Gerda Savelkouls, Astrid Maringer, Alessa Böbel.

Die Versammlung stand inhaltlich unter dem Aspekt des Sozialen: Gabriele Apel und Annette Reinhardt vom Verein Auryn e.V. erhielten einen Scheck in Höhe von 800 Euro. Das Geld wurde in einer Spendenaktion der FU in der Vorweihnachtszeit für den Verein, der sich um Kinder psychisch kranker Eltern kümmert, gesammelt. Petra Moske, die 1. Vorsitzende des Vereins “Nestwärme e.v.“ schilderte die Arbeit des inzwischen nicht nur bundesweit, sondern auch in Österreich tätigen Entlastungsnetzwerkes, das sich um Familien kümmert, die schwerstkranke Kinder zuhause pflegen.

Nach der Konstituierung des neuen Vorstands soll u.a. die Zusammenarbeit der FU mit diesen beiden Vereinen, sowie Institutionen in Trier, welche die Situation von jungen Familien und Seniorinnen und Senioren verbessern möchten, in den Fokus der politischen Arbeit genommen werden. (tr)



