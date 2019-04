Frischer, hipper, jünger – festival@school

REGION. Tobias Scharfenberger, Intendant des Mosel Musikfestivals, besuchte gemeinsam mit seinem Team das Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich. Dort stellte Scharfenberger das neue Konzertformat vor, dessen Finale das Loungekonzert des Vision String Quartet bildet.

Im Anschluss an die Präsentation konnten sich die Schüler der Klassenstufen 5 bis 12 entscheiden, in welchem Bereich sie sich gerne engagieren wollen. Zur Auswahl standen “Budget & Ticketing“, “Organisation“, “Sponsoring“ und “Marketing“. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate werden die Schüler nun in den vier Gruppen unter Anleitung ihr “eigenes“ Konzert gestalten. Alle Fäden laufen dann am 20. September 2019 im Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich zusammen, wenn die Jungs vom Vision String Quartet die Bühne stürmen.

Ziel ist es mit diesem fächerübergreifenden Ansatz nicht nur “die üblichen Verdächtigen“ aus dem Musikleistungskurs anzusprechen, sondern auch zu zeigen, dass es hinter den Kulissen eines Konzerts nicht nur um Musik, sondern auch um Mathematik, Sprache und Technik geht. Für Intendant Tobias Scharfenberger ist festival@school ein Herzensprojekt, um endlich mit den Vorurteilen, die das Image klassischer Konzerte prägen, aufzuräumen. “Klassische Konzerte sind weder elitär noch angestaubt. Hier darf auch einmal die Nebelmaschine ausgepackt oder ein Feuerwerk gezündet werden und unsere Konzertorte sind ebenso ungewöhnlich und einzigartig,“ so Scharfenberger.

Zum Vision String Quartet: die vier Jungs vereinen Handwerk und Hingabe miteinander. Die Berliner haben sich innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Szene etabliert. Jakob Encke (Violine), Daniel Stoll (Violine), Leonard Disselhorst (Cello) und Sander Stuart (Viola) wandeln zwischen dem klassischen Repertoire, Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock und stellen damit die klassische Konzertwelt völlig auf den Kopf.

Für festival@school am 20. September haben sie ein Lounge-Programm aus den Bereichen Jazz, Rock und Pop auf die Beine gestellt. Bereits am 19. September kann man sie aber auch schon mit Werken von Haydn, Schumann und Bacewicz im Robert-Schuman-Haus in Trier bewundern. (tr)



Drucken