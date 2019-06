TRIER. An Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni 2019, sind Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen wie folgt geöffnet: Schwimmhalle 9 bis 18 Uhr, SaunaGarten 10 bis 20 Uhr (Gemeinschaftssauna). Bei Fragen ist das Team des Bades an den Kaiserthermen unter der Telefonnummer 0651 717-2350 erreichbar. (tr)



