Fünf Ortsvorsteher-Stichwahlen

TRIER. Am 16. Juni sind rund 38.000 Trierer nochmals aufgerufen, an die Urnen zu gehen. Dann finden in Kürenz, Tarforst, Trier-Nord, Trier-Süd und Mitte-Gartenfeld Ortsvorsteher-Stichwahlen statt. Per Brief können die Wähler ihre Stimme abgeben im Wahlbüro (Europahalle) am Dienstag/Mittwoch, acht bis 17 Uhr, sowie Donnerstag/Freitag, acht bis 18 Uhr.

Briefwahlanträge können bis 14. Juni, 18 Uhr, persönlich im Wahlbüro, per Mail (briefwahl@trier.de), online und schriftlich gestellt werden. Wähler, die angegeben haben, dass sie erneut Briefwahl machen möchten, erhalten die Unterlagen per Post.

Die Wahllokale in den fünf Stadtteilen sind dieselben wie am 26. Mai. Wähler sollten ihren Ausweis mitbringen. Die Auszählung und Ergebnispräsentation der Stichwahl finden im Rathaus am Augstinerhof statt. Über die endgültige Bestätigung der Ergebnisse entscheidet der Wahlausschuss am Dienstag, 18. Juni, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, am Augustinerhof. (tr)



