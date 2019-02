Für Biker: Motorradsymposium in der Eifel

REGION. Am Samstag, 6. April, ab 8.30 Uhr, veranstaltet das Polizeipräsidium Trier ein Motorradsymposium im Unternehmerpark HIGIS in Wiesbaum, Vulkaneifelkreis. Zum 7. Mal bieten Experten Tipps und praktischen Übungen für Motorradfahrer in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Euskirchen, den Polizeien aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, dem ADAC Mittelrhein, der DEKRA, der Eifel Tourismus GmbH, den Kreisverkehrswachten Bitburg-Prüm und Vulkaneifel sowie örtlichen Fahrlehrern an.

Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch wird für die obligatorische Teilnahme am Mittagessen zu Veranstaltungsbeginn ein Pauschalbetrag erhoben.

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Motorradfahrer über 45 Jahre, die in der Eifel ihrem Hobby nachgehen. Diese Altersgruppe taucht in der Unfallstatistik seit Jahren überproportional auf. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Neu- oder Wiedereinsteigern fehlt es an Fahrpraxis. Viele ältere Motorradfahrer sind sich über ihr Leistungsvermögen oder ihre gesundheitliche Beeinträchtigungen oft nicht im Klaren.

Zwei Ärzte referieren am Vormittag über gesundheitliche Risiken der über 45-jährigen Biker, über Stress beim Motorradfahren und Helmabnehmen nach einem Unfall, was auch praktisch geübt werden kann. Ein DEKRA-Ingenieur stellt aktuelle Assistenzsysteme in modernen Krädern vor. Ein ADAC-Mitarbeiter warnt vor Selbstüberschätzung und ein Seelsorger gibt einen Impuls zur Ethik des Motorradfahrens und bietet eine Motorradsegnung an. Alle Experten sind selbst auch passionierte Motorradfahrer.

Nachmittags können die Teilnehmer unter Anleitung von Fahrlehrern praktische Fahrübungen absolvieren, um die Handhabung ihres Motorrades zu verbessern. Dazu ist es erforderlich, dass mit dem eigenen Motorrad angereist und Schutzbekleidung getragen wird. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und unter gebührender Vorsicht unter Haftungsausschluss des Veranstalters.

Wer teilnehmen möchte und ein Kraftrad ab 125 ccm fährt, meldet sich unter Angabe des Namens, der Adresse, des Geburtsdatums und des amtlichen Kennzeichens an: motorradsymposium@polizei.rlp.de.

Die Zuschläge zur Teilnahme erfolgen nach Eingang der Meldungen. Wiederholer können leider nicht berücksichtigt werden. Seitens des Veranstalters wird rechtzeitig vor dem Symposium eine Teilnahmebestätigung mit der Tagesordnung oder eine Absage per E-Mail übersandt.(tr)



