Für Transparenz und Prävention einsetzen

TRIER. Größtmögliche Transparenz schaffen und Missbrauchsfälle aufarbeiten, alle Möglichkeiten ausschöpfen, präventiv Kinder und Jugendliche zu schützen, und so dafür kämpfen, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche nicht weiter verloren geht: Es sind diese Forderungen und Botschaften, die die rund 130 Pastoral- und Gemeindereferenten auf ihrer Tagung am 9. April zur so genannte MHG-Studie formuliert und eingefordert haben. Auf einem Informationstag im Robert-Schuman-Haus tauschten sie sich mit Bischof Stephan Ackermann sowie Betroffenen über die Ergebnisse der Studie “Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ kurz “MHG-Studie“ aus. Die im Herbst 2018 veröffentlichte Studie war von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben worden und dokumentiert Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche in einem Zeitraum von 1946 bis 2014. Bischof Ackermann hatte danach betont, es sei ihm ein Anliegen, dass die Ergebnisse sowohl Gremien, Räten als auch den Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Bistum bekannt gemacht und diskutiert werden.

Bei der Tagung kamen auch mehrere Vertreter der Opfer-Initiative MissBit und der Trierer Tenor Thomas Kiessling zu Wort, der ebenfalls als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen Pater wurde. Referent des Tages war Professor Jörg Michael Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm und wissenschaftlicher Beirat der MHG-Studie. Thomas Schnitzler von MissBit forderte eine stärkere Beteiligung von Opferverbänden, die Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle, an die sich Missbrauchsopfer wenden können und eine fallbezogene Aufarbeitung auch in den Gemeinden. Kiessling, der seine Geschichte erst kürzlich öffentlich gemacht hatte, lobte die MHG-Studie, die aber nur die “Spitze des Eisbergs“ zu Tage gefördert hätte. Ihn rege persönlich sehr die Aussage des Papstes auf, “der Satan sei über die Täter“ gekommen. Hier hätten Menschen bewusst gehandelt: Die Aussage von Papst Franziskus rücke das in ein falsches Licht. Den rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Seelsorge und den Gastrednern versicherte Ackermann: “Ich fühle mich diesem Thema nicht nur durch in meiner Funktion als Beauftragter der Bischofskonferenz verpflichtet, sondern es ist mir auch ganz persönlich wichtig. Ich werde mich weiter mit großer Kraft dafür einsetzen, die Aufklärung weiter voranzutreiben aber auch die Prävention weiter zu stärken.“

Dass dies dringend nötig ist, beleuchtete der Vortrag Fegerts, der noch einmal auf die Zahlen der Studie und auf die mögliche Dunkelziffer einging. Demnach wurden zwischen 1946 und 2014 mindestens 3.677 mehrheitlich männliche Minderjährige von 1.670 katholischen Priestern und Diakonen missbraucht. Die Dunkelziffer liege nach erneuten Forschungen mit Stichproben aber wohl viel höher, vermutlich jeder achte in Deutschland sei in seiner Kindheit oder Jugend Opfer von sexueller Gewalt geworden. Ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie Fegert betonte: Die meisten Fälle geschehen in der Familie, gefolgt von Institutionen wie Schulen und Sportvereinen.

Für die Kirche sehe er ein besonderes Problem darin, wie mit Fällen in der Vergangenheit umgegangen wurde: Nur in etwa einem Drittel der Fälle sei es zu kirchenrechtlichen Verfahren gekommen, und in 37 Prozent zu Strafanzeigen, Schuldige seien häufig versetzt worden. Fegert widerlegte allerdings den häufig geäußerten Vorwurf, das Zölibat oder Homosexualität der Täter seien Ursache für sexuellen Missbrauch – die Studie belege das nicht. Auch Fegert plädierte für das Einrichten einer unabhängigen Beratungsstelle. Andreas Zimmer, Leiter der Abteilung Beratung und Prävention machte indessen deutlich, dass es im Bistum Trier bereits zwei unabhängige Ansprechpartner gebe, zudem sei in den letzten Jahren sehr viel beim Thema Prävention bewegt worden. “Wir haben im Gegensatz zu 2010 sehr viele Türen aufgestoßen, und wir werden auch sie Seelsorgerinnen und Seelsorger für die Art von Gesprächen noch besser rüsten.“ Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass es regelmäßig Foren zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche wie den Informationstag geben solle. Professor Fegert sagte zusammenfassend: “Die katholische und evangelische Kirche in Deutschland haben eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Dadurch, dass sie in diesem Thema Glaubwürdigkeit einbüßen und eine Doppelmoral sichtbar wird, verlieren sie immer mehr ihre Stimme – und das wäre nicht wünschenswert.“ (tr)



