“gamesAHEAD” ist nun ein Verein

TRIER. Als Netzwerk- und Austauschplattform für Themen und Beteiligte der erweiterten Gamesbranche und als Gesprächspartner für alle gesellschaftlichen Kräfte aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur versteht sich gamesAHEAD. Am 26. März sind die Mitglieder der vormaligen Initiative einen Schritt weitergegangen und haben nun die Vereinsgründung vollzogen.

Die Initiative wurde erst im Juni 2018 mit dem Ziel gegründet, Netzwerkveranstaltungen, Workshops und Messeauftritte zu organisieren. Zu den Veranstaltungsformaten gehören u.a. Stammtische, DevTreffs, Playtest-Days, Round Tables und Game Jams.

Nach Ausführung von Geschäftsführer Michael Jadischke hat sich der Verein viel vorgenommen. So will man sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz für Gründerinnen und Gründer, Hochschulen und Unternehmen der erweiterten Gamesbranche einsetzen, den Technologietransfer aus der Gamesbranche in andere Branchen fördern oder auch auf die Etablierung von Inkubations-, Acceleration- und Mentorenprogramme für Unternehmensgründer einwirken. Zudem will sich der Vorstand, zu dem auch die Hochschulprofessorin Linda Breitlauch gehört, Kooperationen in der Großregion Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg, Belgien und Frankreich initiieren und sich für den Ausbau des Austauschs und der Zusammenarbeit auf Bundesebene sowie mit regionalen Initiativen und Vereinen der Branche einsetzen. Und nicht zuletzt ist ebenfalls geplant, Digital-Hubs und Kompetenzzentren in Rheinland-Pfalz mit Bezug zur erweiterten Gamesbranche zu unterstützen.

Der gewählte Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Adrian Wegener (Gründerteam Eye Build It), dem stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Krause (Gründerteam hatiTA) und den Vorstandsmitgliedern Vanessa Barth (Gründerteam CrystalMesh), Gordon Vogel (Gründerteam Upside Drown) und Professorin Linda Breitlauch (Hochschule Trier). Der Vorstand hat den Sprecher der vormaligen Initiative Michael Jadischke (Games Botschafter) als Geschäftsführer bestellt.

Ein mehrstufiges Stimmrecht stellt die demokratische Beteiligung aller Vereinsmitglieder sicher. Zusätzlich sind Fördermitgliedschaften möglich. Alle Mitglieder sind durch Arbeitskreise zu vielfältigen Themen und durch regelmäßigen Austausch eingebunden und arbeiten an einer gemeinsamen Vision für Rheinland-Pfalz als attraktiven Standort für die Gamesbranche.

Zur Vereinsgründung erläutert der Vorstandsvorsitzende Adrian Wegener: “Ich bin begeistert von dem beeindruckenden Engagement unserer Mitglieder, Rheinland-Pfalz als Gamesstandort zu stärken. Als Vorstandsvorsitzender ist mein erstes Ziel, das Fundament und das Vertrauen in Kooperationen auszubauen. Ich lade alle Interessierten ein, Ideen und Kräfte zu bündeln.”

Michael Jadischke ergänzt: “Rheinland-Pfalz ist Sitz großartiger Unternehmen der Gamesbranche, es sind jedoch nur wenige. Besondere Chancen, wie z.B. der geplante Digital Game Hub am größten Ausbildungsstandort für Gamesentwicklung in Deutschland, zeigen deutlich das eindrucksvolle Potential für Unternehmensgründungen. Dies gilt es nun auch in Zusammenarbeit mit allen Kräften zu realisieren, um Abwanderung und Brain Drain zu verhindern. ” (tr)



