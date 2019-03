Weltmeisterin Christiane Stenger in Trier

TRIER. Zu ihrer jährlichen gemeinsamen Veranstaltung haben Marketing Club, Vereinigung Trier Unternehmer (VTU) und Kreis Junger Unternehmer Trier (KJU) wieder einen Top-Referenten engagieren können: Am Dienstag, 9. April, spricht um 19 Uhr die mehrfache Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger in der Europahalle.

Viele kennen das: Man hat gerade die Hand geschüttelt oder den Hörer aufgelegt und schon den Namen vergessen. Oder man kann sich seine Passwörter oder Aufgaben einfach nicht merken. Viele Dinge im Berufs- aber auch Alltagsleben können wir uns nicht immer auf Anhieb einprägen. Egal ob man sich Stichworte für die nächste Rede oder den Inhalt der Einkaufsliste merken soll, für die nächste Weiterbildung büffeln muss, oder die wichtigsten Fakten aus der Zeitung wissen will – mit den Tipps von Christiane Stenger lassen sich wichtige Informationen leichter einprägen. Sie zeigt anschaulich, wie einfach und effektiv die Lern- & Gedächtnistraining-Methoden funktionieren. Mit Gedächtnistraining erweitert man aber auch noch seine Soft-Skills auf vielen anderen Gebieten: so beflügelt man zum Beispiel seine Phantasie, Kreativität und Motivation und verstärkt durch die Erfolge auch noch sein Selbstvertrauen. Und vor allem macht es auch noch Spaß, Gedächtnistechniken anzuwenden.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Stehempfang ab 18.30 Uhr. Im Anschluss an den Vortrag um 19 Uhr gibt es einen Umtrunk und einen kleinen Imbiss. Die Eintrittskarte beträgt für Mitglieder und Gäste der drei Vereinigungen 20 €, ansonsten 30 € im freien Verkauf – solange der Vorrat reicht.

Über Christiane Stenger

Christiane Stenger ist der Inbegriff der Überfliegerin. Sie ist mehrfache Gedächtnisweltmeisterin, hat in Rekordzeit ihr Abitur gemacht und studiert, ist heute erfolgreiche Speakerin, Coach und moderiert ganz nebenbei noch eine Sendung beim ZDF. Ihre Bücher stehen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Bereits mit zwölf Jahren erhielt sie den Titel “Grand Master of Memory“ und zählte in ihrer aktiven Zeit weltweit zu den Top Ten im Gedächtnissport. Mit 17 Jahren veröffentlichte sie ihren Bestseller “Warum fällt das Schaf vom Baum?“ und begann ihre Vortragstätigkeit. Seitdem ist sie eine gefragte Referentin und Interviewpartnerin im Bereich Gedächtnistraining und Lernen. In München studierte sie Politische Wissenschaften, Schwerpunkt Volkswirtschaft. 2013 moderierte sie zusammen mit Lutz Van der Horst auf ZDFneo das Wissensmagazin “Wie werd’ ich…?“ und 2016 gemeinsam mit Steven Gätjen “Deutschlands Superhirn“ im ZDF. (tr)



