Gemeinsam für den ältesten Monopteros Deutschlands

TRIER. Mit einer öffentlichen Veranstaltung der Trier-Gesellschaft und des Vereins Trierisch starten am Samstag, 22. Juni, nach rund einjähriger Vorbereitung die Restaurierungsarbeiten am Monopteros, dem aktuellen Restaurierungsprojekt der Trier-Gesellschaft. Der Säulentempel gehört zu einem Ensemble von Bauten, die zwischen 1779 und 1783 nach Plänen von François Ignace Mangin als Sommersitz für den Trierer Domdechanten Philipp von Walderdorf errichtet wurden.

Das Denkmal besteht aus einer Kuppel, die von acht Säulen getragen wird. Der Bautyp geht auf antike Vorbilder zurück und wurde insbesondere im 18. Jahrhundert in der Gartenarchitektur verwendet, um “malerische Landschaftsbilder zu erzeugen”. Der Monopteros ist somit das älteste Bauwerk seiner Art in Deutschland, auf jeden Fall älter als seine “Brüder“ in Mainz, München, Wiesbaden oder Kassel.

Die musikalische Umrahmung erfolgt durch Sylvia Nels, die sich mit ihren Mundartliedern eine überregionale Bekanntheit ersungen hat. Die Bauhistorikerin Marzena Kessler steht für Fragen rund um das Denkmal zu Verfügung. Am Nachmittag findet ein Trier-Quiz statt, bei dem es interessante Preise zu gewinnen gibt.

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt: Neben echten – Trierer – Hamburgern und Bratwürstchen gibt es Klappschmeren, Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung startet um elf Uhr. Fahrradbegeisterte treffen sich bereits um 10.30 Uhr am Parkplatz bei den Moselauen (am McDonalds) und werden entlang der Mosel nach Monnaise radeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Gäste sind willkommen. (tr)



Drucken