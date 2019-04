Genome editing – der biotechnologische Zauberstab?

TRIER. In der Reihe “TheoTalk”geht es am 29. April um 19 Uhr im Petrusbräu in der Kalenfelsstraße 3 dieses Mal um technisch mögliche Veränderungen im menschlichen Genom.

Die Aussicht, mit der CRISPR/Cas9-Technik relativ einfach und zugleich hocheffektiv Veränderungen im menschlichen Genom vornehmen zu können (Genome editing), rückt die Verwirklichung des Projektes der “Verbesserung“ von Eigenschaften des Menschen jenseits der Behandlung oder Prävention von Erkrankungen in greifbare Nähe. Visionen eines genetisch unterstützten “Upgrades“ der menschlichen Natur berufen sich dabei auch auf die sogenannte “reproduktive Autonomie“.

Ob jedoch der Einsatz von Genome editing tatsächlich die menschliche Autonomie und Freiheit fördern, für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit sorgen und überhaupt der Komplexität des Lebens angemessen Rechnung tragen wird, erscheint fraglich.

Der Referent ist Professor Johannes Brantl; er ist Moraltheologe und Rektor der Theologischen Fakultät Trier. (tr)



