Giftköder – Peta setzt Belohnung aus

TRIER/STUTTGART. Tierquäler gesucht: Einer Polizeimeldung zufolge fanden Spaziergänger am Dienstagmorgen eine mit Gift präparierte Frikadelle am Trierer Moselstadion in der Zeughausstraße. Ein Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Trier suchte daraufhin den Bereich ab und fand wenige Meter von der Einmündung der Engelstraße am Zaun des Stadions ein mit einer blauen Substanz gefülltes Stück Frikadelle. Vermutlich handelt es sich bei der Füllung um Rattengift. Die Polizei stellte den bislang einzigen Köder sicher und warnt vor möglichen weiteren ausgelegten Lockmitteln. Um die Suche nach dem Tierquäler zu unterstützen, setzt die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zu seiner Verurteilung führen, aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 01520-7373341 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym.

“Der Unbekannte, der den Giftköder auf der beliebten Gassi-Strecke in Trier ausgelegt hat, muss sofort gestoppt werden, bevor Vierbeiner verletzt oder sogar getötet werden”, so Judith Pein im Namen von Peta. “Derartige Täter zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Hundehalter für das Thema sensibilisieren und warnen. Weitere mögliche Geschädigte sollten unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten. Der Täter muss sich darüber im Klaren sein, dass mit gefährlichen Stoffen präparierte Köder nicht nur für Hunde, Katzen und freilebende Tiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein können.” (tr)



