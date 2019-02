Goldmünzen beim Konzer “Petermännchen” gestohlen

KONZ. Am vergangenen Sonntag, 17. Februar, veranstalteten die Trierer Münzfreunde e.V. ihren jährlichen Spezialmarkt für Münzen und Kleinantiquitäten in der Saar-Mosel-Halle in Konz. Einem der Händler wurden im Zeitraum zwischen 9 und 10 Uhr insgesamt 17 hochwertige Goldmünzen im Wert von etwa 8.250 Euro entwendet. Der Stand befand sich direkt im Bereich des Halleneinganges des gut besuchten Marktes. Hinweise zu dem oder den Tätern an die Polizeiwache Konz unter 06501-9268-0.(tr)



