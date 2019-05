Großer Flohmarkt am 7. Juli in der Tufa

TRIER. Am Sonntag, 7. Juli, findet der diesjährige Flohmarkt in der Tuchfabrik Trier statt. Über die Fläche des großen Saals und des Tufa-Parkplatzes können Flohmarkt-Fans nach Trödel, Nützlichem oder Vintage-Schätzen stöbern, geöffnet ist von 9 bis 17 Uhr.

Wer selbst mit einem eigenen Stand mitmachen möchte, kann sich unter folgendem Kontakt noch Plätze reservieren lassen: Jana Schröder, jana.schroeder@trier.de / 0651 718 2411, die Kosten betragen 10 € pro Meter, es werden maximal 4 Meter pro Person vergeben, gewerbliche Händler sind ausgeschlossen.

Der Aufbau erfolgt ab 7 Uhr morgen, abgebaut werden kann ab 16 Uhr, Tische und Stühle sind selbst mitzubringen.

Der Flohmarkt wird jedes Jahr in Zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern organisiert, die Einnahmen werden ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Tufa Trier e.V. verwendet. So wurde der eingenommene Gewinn aus dem Vorjahr wurden in die Anschaffung neuer Stellwände für den Ausstellungsraum im 2. OG verwendet, die gerade in der Fertigstellung sind. (tr)



Drucken