Grüne erstmals stärkste Fraktion

TRIER. Der Auszählungsmarathon für Hunderte von Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, der am Sonntag in der Europahalle begann und sich am Montag im Rathaus fortsetzte, ist beendet: Um 15.25 Uhr verkündete Oberbürgermeister Wolfram Leibe als Wahlleiter das vorläufige Endergebnis der Wahl zum Trierer Stadtrat. Rund 86.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 56 Sitze des Gremiums neu zu vergeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,7 Prozent und damit deutlich höher als 2014 (47 Prozent).

Demnach wird Bündnis 90/Die Grünen mit einem Stimmenanteil von 26,8 Prozent und 15 Mandaten (bisher neun) erstmals als stärkste Fraktion in das Kommunalparlament einziehen. Der bisherige Primus CDU kommt auf 24,0 Prozent und 13 Sitze (bisher 20). Die SPD verliert drei Mandate und ist bei einem Stimmenanteil von 20,9 Prozent künftig mit 12 Mandaten im Stadtrat vertreten.

Die AfD liegt mit 6,35 Prozent knapp vor der Linken, die 6,34 Prozent erreichte. Beide Parteien steigern ihre Präsenz auf jeweils vier Sitze (bisher: AfD 2, Linke 3). Die Unabhängige Bürgervertretung (UBT) erzielt 6,0 Prozent und zieht ebenso wie die FDP (5,3 Prozent) mit drei Sitzen in den Stadtrat ein. Damit verliert die UBT ein Mandat, während die FDP eines dazugewinnt.

Neu im Stadtrat mit jeweils einem Vertreter sind Die PARTEI (2,7 Prozent) und die Freien Wähler (1,6 Prozent).

Das endgültige amtliche Endergebnis stellt der Wahlausschuss in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 29. Mai, 18 Uhr, im Rathaussaal, fest. (tr)

Stadtratsmitglieder ab 2019

Grüne:

Anja Reinermann-Matatko

Wolf Buchmann

Michaela Hausdorf

Lara Tondorf Benito

Dominik Heinrich

Thorsten Kretzer

Heike Bohn

Ole Seidel

Richard Leuckefeld

Yelva Janousek

Bernhard Hügle

Caroline Würtz

Dinah Hermanns

Nicole Helbig

Michael Lichter

CDU:

Udo Köhler

Markus Leineweber

Berti Adams

Norbert Freischmidt

Elisabeth Tressel

Jutta Albrecht

Thomas Albrecht

Birgit Falk

Matthias Melchisedech

Jörg Reifenberg

Barbara Engel-Ries

Thorsten Wollscheid

Jürgen Backes

SPD:

Sven Teuber

Rainer Lehnart

Karola Siemon

Sabine Mock

Monika Berger

Maria Duran Kremer

Andreas Schleimer

Marco Marzi

Markus Nöhl

Isabell Juchem

Thomas Neises

Julia Bengart

AfD:

Michael Frisch

Christa Kruchten-Pulm

Simon Schröder

Hans Lamberti

Die Linke:

Theresia Görgen

Marc-Bernhard Gleißner

Jörg Johann

Matthias Koster

UBT:

Christiane Probst

Hans-Alwin Schmitz

Christian Schenk

FDP:

Tobias Schneider

Katharina Haßler-Benard

Joachim Gilles

Die PARTEI:

Robin Schrecklinger

Freie Wähler:

Ingrid Moritz



